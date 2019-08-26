25 mürettabatı bulunan kargo gemisi kayboldu
Nikel cevheri taşıyan 25 mürettebatlı bir kargo gemisi imdat (S.O.S) çağrısı yaptıktan sonra Endonezya açıklarında kayboldu.
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25 mürettebatlı bir kargo gemisi, imdat (S.O.S) çağrısı yaptıktan kısa bir süre içerisinde kayboldu ve henüz gemiden haber alınamadı.
Endonezya'nın yerel kaynaklı Şinhua haber ajansında, Güneydoğu Sulawesi kentine doğru yol alan Endonezya bayraklı MV Nur Allya adlı kargo gemisinin kaybolduğu haberi geldi.
Gemi, imdat çağrısı yaptıktan kısa bir süre içerisinde kaybolduğu belirtildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı sözcüsü Yusuf Latief, geminin yaptığı imdat çağrısının gemiye yönelik bir tehdit olabileceğini getirdi. Gece elverişsiz hava koşulları nedeniyle durdurulan arama- kurtarma çalışmaları yeniden başladı.
Vira Haber
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