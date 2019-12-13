Duayen denizci Ferit Biren ebediyete uğurlandı

9 Aralık gecesi hayata veda eden Denizcilik tarihimizde oldukça önemli bir isim olan Kaptan Ferit Biren Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede taziyeleri aile adına Ferit Biren’in eşi Koray Biren ve çocukları kabul etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve DTO Meclis Başkanı Salih Çakır’ın yanısıra Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Karabüber, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı İkinci Başkanı Tayfun Sözer, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yücel, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Baybora Yıldırım, Türk Uzak Yol Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Genel Sekreteri Zafer Akbulut, Gemi Brokerlar Derneği Başkanı Semih Dinçer, İTÜBOA Onursal Başkanı Saim Oğuzülgen, UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Altuğ, İnebolu Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karavelioğlu, Yeditepe Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Naşit Yamaner, Global Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Temur ve ONURSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur, Viking Türkiye Servis Müdürü Olcay Çifteler de cenazede hazır bulundu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) kurucuları arasında da yer alan Biren, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği’nin de üç dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Biren’in kurduğu Yedi Deniz denizcilik şirketininin yönetim kurulu başkanlığı görevini ise halen oğullarından Emre Biren yürütüyor.

Vira Haber olarak merhum Kaptan Ferit Biren’e Allah’tan rahmet, başta ailesi, denizcilik camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Vira Haber