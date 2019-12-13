Limanlarımıza 11 ayda 328 kruvaziyer demirledi

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, 2019 yılının ilk 11 ayında Türkiye genelinde yer alan 11 limana 328 kruvaziyer gemisi yanaştı.

Kuşadası, 188 kruvaziyer gemisiyle liderliğini korurken en çok geminin yanaştığı ikinci kruvaziyer limanı 42 gemiyle Marmaris Limanı izledi. İzmir Çeşme Limanı ise 31 gemiyle üçüncü sırada yer aldı.

2019 yılının Ocak – Kasım döneminde kruvaziyer yolcu sayısı toplam 283 bin 774 olarak belirlendi. Bu rakamın 35 bin 277’si gelen yolcu, 44 bin 217’si giden yolcu, 204 bin 280’i ise transit yolcu oldu.

Yolcu trafiği açısından en yoğun ilk 3 liman sıralaması ise yine Kuşadası (171 bin 469 yolcu), İzmir Çeşme (49 bin 453 yolcu) ve Marmaris (35 bin 887) olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın ilk 10 bir aylık döneminde ise Türkiye’ye toplam 213 bin 771 yolcu gelirken 247 gemi Türkiye limanlarına yanaşmıştı.

Açıklanan verilere göre, ilk 11 ayda Türkiye limanlarına gelen toplam yolcu sayısında geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 32 oranında artış yaşandı. Gelen yolcu rakamlarında ise bu yıl yüzde 10 oranında düşüş yaşandı.

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında en çok geminin (67 gemi) yanaştığı ay, Ağustos ayı oldu.

KASIM AYINDA 26 GEMİ YANAŞTI

2019 yılının Kasım ayında ise Türkiye limanlarına toplam 26 kruvaziyer gemisi yanaştı.

2019 yılının Kasım ayında Türkiye limanlarına 653 yolcu gelirken 781 yolcu çıkış yaptı. 24 bin 420 yolcu da transit geçiş yaptı. Kasım 2019 döneminde toplam yolcu trafiği ise 25 bin 854 oldu.

AYLARA GÖRE TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ PERFORMANSI

Toplam kruvaziyer yolcu sayısı Şubat ayında 564, Mart ayında 4 bin 66, Nisan ayında 15 bin 987, Mayıs ayında 24 bin 567, Haziran ayında 41 bin 956, Temmuz ayında 47 bin 756, Ağustos ayında 57 bin 626 seviyesinde, Eylül ayında 38 bin 418, Ekim ayında 26 bin 980 gerçekleşmişti.

Vira Haber