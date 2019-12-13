Sualtına gönül verenler Gedik Üniversitesi’nde buluştu

Bu yıl 22.si İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, su altına gönül veren 486 kişinin katılımıyla İstanbul Pendik’te bulunan Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bu yıl E. Dz. Astsb. Öğretim Görevlisi R. Halidun Ergünt anısına düzenlenen, su altı dünyasıyla ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya geldiği toplantı 2 gün sürdü. 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen toplantıya, adli dalış kazaları uzmanı Prof. Dr. František NOVOMESKY, Kardak kahramanlarından E.SAT. Kur. Alb. Ali Türkşen, su altı belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi su altı birimleri bulunan kurumlarla; sanayi dalış firmaları, dalış merkezleri, su altı hekimleri katıldı.

Su altı tıbbı, su altı arkeolojisi, su altı teknolojileri, su ürünleri, hidrobiyoloji gibi konularla ilgili sunumlar gerçekleştirilen toplantı yapılan yedi oturum ile iki gün sürdü. Yapılan bilgilendirici sunumlarım yanı sıra Türkiye’deki dalgıçların sorunlarına çözüm üretebilmek ve yürürlükteki yönetmeliklerin düzenlenmesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kurumlar, üniversiteler ve konunun uzmanlarının paydaşlığında bir çalıştay gerçekleştirilmesi de gündeme getirildi.

Toplantıda son olarak engelli dalgıçlar söz aldı. Su altı dünyasının herkes için olduğunu göstermek isteyen engelli dalgıçlar toplantıya katılarak dalışın engel tanımadığı mesajını verdi. ‘’Engellilerde Scuba Eğitimi’’ projesinin çalışanları ve gönüllüleri, katılımcılara kendi çalışmalarını anlatarak büyük bir farkındalık yarattılar.

Vira Haber