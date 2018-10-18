Duayen foto muhabiri Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta foto muhabirinin cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

Hastane başhekimi Dr. Okan Özçeker, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde devam ederken, saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesi, 20 Ekim'de İstanbul'da defnedilecek.

Güler için ilk tören 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek. Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasetçilerden taziye mesajları

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlar ve siyasetçiler de sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Oya Akgönenç ve fotoğrafçı Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailelerine telefonla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, resmi ziyaret vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon aracılığıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahaettin Karakoç'un oğlu Bahadır Karakoç'u, Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Oya Akgönenç'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin'i, Ara Güler Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç'ı taziye için telefonla aradı.

Erdoğan, Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, bir makineyle tarihi durduran usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatı dolayısıyla milletin üzüntülü olduğunu belirtti.

Siyah beyaz fotoğrafın usta ismi Güler'in, vizörüne yansıyan her şeye gölge ve ışık unsurlarının yanı sıra duygu katmasıyla tanındığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı. Çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olan, çalışkanlığı ve bakış açısıyla hatıralarımızda yaşayacak olan Ara Güler'e Allah merhametiyle muamele etsin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, duayen foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin üç değerini yitirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler'i, şiirleri ile Anadolu insanının sesi, Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Bahaettin Karakoç'u, Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş bilim insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun."

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından bazı bakanlar ve siyasetçiler sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Güler'in "Sanatçı diye bir adam vardır, o da ruhuyla vardır. Fotoğraf makinesi vardır diye olmaz sanatçı adam..." sözlerini hatırlatarak, "Ruhuyla var olan Ara Güler'in kadrajından Türkiye'yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." sözüne atıfta bulunarak, "Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Büyük ustanın mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Türkiye'nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında, "Kültür ve sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum." yazdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise fotoğraflarla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettiklerini belirterek, "Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin." paylaşımını yaptı.

ARA GÜLER KİMDİR?

Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran ve 90 yaşında vefat eden Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi.

İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de doğan, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam eden Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Güler, 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. Hayat dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başlayan Güler, 1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak, Paris Magnum Ajansı'na katıldı.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Ara Güler ve Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan uluslararası fotoğraf müzesi imza töreninde.

Ara Güler'i, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edilen Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı ve İsviçre'de çıkan Kamera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı.

Mariana Noris'in 1953'te ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanılan Güler'in, 1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayımlandı.

Güler'in, Kanada'da 1967'de açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.

PİCASSO İLE RÖPORTAJ

"Turkey" adında fotoğraf albümü 1970'te Almanya'da yayımlanan Ara Güler'in, sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Newsweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. 1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çeken Güler, yine Skira yayınevince Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı.

Paris Ulusal Kitaplık'ta 1972'de sergisi açılan Güler, 1975'te ABD'ye davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra "Yaratıcı Amerikalılar" adlı sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi.

Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan "Kahramanın Sonu" adlı bir belgesel film çeken Güler, 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Foto Muhabirliği" dalındaki birincilik ödülünü kazandı.

Fotoğraflarının bir kısmı 1980'de Karacan Yayıncılığın "Fotoğraflar" adlı kitabında basılan Güler, 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı "Mimar Sinan" kitabını fotoğrafladı. Aynı kitap 1987'de "Institute of Turkish Studies" tarafından İngilizce olarak yayımlandı. 1989'da "Ara Güler'in Sinemacıları" kitabı basıldı.

Ara Güler, 1991'de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) "The Sixth Continent" adlı kitabını fotoğrafladı.

Bu arada bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yapan ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyuran Ara Güler, İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti.

"BİZ, FOTOĞRAFÇI DEĞİLİZ, FOTO MUHABİRİYİZ"

Ara Güler'in yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı.

Aynı yıl "Living in Turkey" adlı kitabı İngiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" başlığıyla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla yayımlandı. 1994'te "Eski İstanbul Anıları", 1995'te "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoğraf kitapları yayımlandı.

Ara Güler'in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplık'ta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde, Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Güler'in fotoğrafları Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da sergileniyor.

Arşivinde 2 milyonu aşkın fotoğraf bulunan Ara Güler'in ödülleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de yer alıyor.

Bir röportajında kendisini "Her zaman foto muhabiri ile fotoğrafçı birbirine karıştırılır. Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz." şeklinde tanımlayan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde 90 yaşında hayata veda etti.

Vira Haber