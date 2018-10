Yarış bayrakları Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'ndan

Bu anlam dolu etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, TED Bodrum Koleji öğrencileri, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Gönüllüleri, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Genel Kurul Üyeleri ve The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeleri katıldı.





Kalabalık, eğlenceli ve 2 gün süren etkinlikte American Hospital The Bodrum Cup'ta yarışacak 200 teknenin yarış bayrakları boyandı. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya'nın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur İlhami Özden, Fatih Can Ekşi, Süleyman Vehbi Yazıcı, İlknur Özer, Ülker İnan, Yılmaz Algül, Atilla Serttaş, Engin Kaplan, eski Yönetim Kurulu üyesi Can Pulak ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı gönüllüleri, artık gelenekselleşen bu etkinlikte misafirleriyle tek tek ilgilenip keyifli dakikalar geçirdi.



Rengarenk boyanan bayraklar, organizasyonda yarışacak yatlara bir not ile birlikte armağan edildi. Bu özel gençler organizasyon başladığında bayraklarını yatlarda dalgalanırken de görebilecek. Ek olarak konser ve kutlamalara katılan çocuklar organizasyona pozitif enerjilerini gönderecek.



Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, konuyla ilgili “Bodrum'un yüz akı kurumlarından biri olarak kabul gören Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Rehabilitasyon ve özel eğitimin yanı sıra seramik, mozaik, tekstil, müzik ve dans atölyeleriyle 180 çocuğun ve ailelerinin sosyal yaşamda yer almalarını amaçlamaktadır” dedi.



Bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunan Moravia Boya, Kaplan İnşaat, Metro Grossmarket, Ağanlar Tersanesi, tasarımcı Başak Cankeş, ressam Ebru Ceylan, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı gönüllülerimiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi'ne teşekkür eden Akkaya, bütün Bodrumlu ve Bodrum severleri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na, çocuklarla etkinlik geliştirmeye davet etti.



Gerek fiziksel koşulları gerekse profesyonel kadrosu ile bugün dünya standartlarında hizmet vermekte olan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Rehabilitasyon Merkezi'nin fizyoterapi ve kişisel gelişim hizmetlerinin yanı sıra engellilerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör firmaları ve The Bodrum Cup gibi Bodrum markası organizasyonları ile işbirliği halinde olduğunu ifade eden Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu gayretlerimiz engellilerimiz ve ailelerinin hayatlarına dokunmak, sosyal hayatlara dahil olmalarını sağlamak ve toplumdaki farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır.”

























Vira Haber