GMO 6.öğrenci çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştayın açılışı 13 Ekim 2018 10:00’da Prof. Dr. OSMAN TURAN KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’nde yapıldı. Çalıştay Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerinin yanı sıra denizcilik ve gemi inşaatı sektöründen çok sayıda konuk katıldı.

2 gün süren çalıştaya; Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bostancı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu Başkanı Sayın Berkan Sayar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sayar, konuşmasında sektörümüz için neler yapabiliriz düşüncesini paylaşmak adına önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Bu organizasyona destek olan tüm sponsorlara ve ekibine teşekkür ederek konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüyü devralan Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bostancı çalıştayın önemini vurgulayarak sektör için önemli bir yere sahip olduğunu ve ülkemizin gelişiminde katkıda bulunduğunu ifade etti. Davete katılamayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Hızırreis Deniz ve Kıyı Yapı Genel Müdürü Sayın Salim Özpak’ın selam mesajlarını iletti.



Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feramuz Aşkın, hedefimizin Türk Denizciliğini hakettiği yere getirmek olduğunu dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Ardından Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Muhammet Boran: ‘’Gemi inşaatı sekörünün problemlerinin tartışmak üzere iyi adımlar atılacağını umut ediyorum. ‘’ diyerek konuşmasını bitirdi.

Etkinlik 13:30’da 1. panel ile devam etti. HEAŞ Genel Müdürü Sayın Hasan Naiboğlu konuşmasının ilk bölümünde Türkiyedeki gemi sektörünün gelişmine, ülkemizdeki gemiciliğin genel durumuna ve kendisinin gemicilik hakkındaki görüşlerini içeren sunumuyla başladı. Gemi inşa mühendislerinin çalışma alanlarınından bahsetti. Gemi inşaatı olarak dünden bugüne katettikleri yol hakkında bilgilendirme yapan Naiboğlu’nun konuşmasına kendisinin bu bölmünü seçme hikayesini paylaşarak devam etti. Tersane günlerine olan özlemini ve o günleri hala unutamadığını dile getirdi. Şartların zorluğundan bahseden Naiboğlu, gemi inşa sektöründe ‘’pardon olmadığını’’ vurguladı. Konuşma bitiminde ise gelen soruları yanıtladı.



TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen 6.Öğrenci Çalıştayı, 2.gün programı 9:30’da 3.atölye çalışması ile başlayarak 10:45’te Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Hasan İslam Çopuroğlu’nun sunumuyla gemi inşa sektöründe İnovatif Gelişmeler Paneliyle devam etti. Çopuroğlu: İnovasyonun kişinin aklında yanan ampul olduğunu, pratikte yeni olsa dahi her adımın inovasyon şeklinde açıklanamayacağını fakat süreçlerde de aktif olarak inovasyon yapılabileceğini ifade ederek inovasyonun gemi inşaa sektöründeki örneklerinden sunumlar yaptı.Son olarak katılımcıların kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Çopuroğlu’nun konuşmasını sonlandırdı.

Ardından sözü alan Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş. Genel Müdürü Sayın İlham Çelebi, inovasyon tanımı ve inovasyon süreçlerini anlatan kısa bir sunumla başlayıp, inovasyonun ülke ve gemi sektörü için olan önemini vurguladı. Ardından kişisel deneyim ve tecrübelerini aktaran Çelebi; sözlerine yenilik peşinde koşmaktan, inovatif insan olmaktan ve hata yapmaktan korkmamak gerektiğiyle devam etti. Çelebi’nin konuşması katılımcılar tarafından oldukça ilgi gördü. Konuşmasının son bölümünde katılımcıların sorularını cevaplayan İlham Çelebi’nin konuşması alkışlarla sona erdi.



Etkinliğin ikinci oturumunda konuşmacı olarak söz alan Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerim Kalafatoğlu konuşmasının ilk bölümünde; hızlı bir şekilde büyüyen Ares Tersanesi’nin gelişme sürecinden, Ares Tersanesi’nin gelecek hedeflerinden ve yapmış oldukları projelerden bahsetti. Tersanelerin daha fazla özgüvenli ve dinamik gençlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kalafatoğlu Winston Chuchill’in ‘’Başarı, bir hayal kırıklığından diğerine coşkunu hiç kaybetmeden koşabilme yeteneğidir.’’ Örneğini vererek hedef koymanın önemini belirtti. Ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak konuşması alkışlarla sona erdi.

Programa 4. ve 5. oturum şeklinde yapılacak olan atölye çalışmaları ile devam edildi.



17:00’de kapanış programı için katılımcılar tekrar bir araya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi , Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci temsilcileri kapanış konuşmalarını yaptıktan sonra plaket takdimleri yapıldı. Son olarak kapanış konuşmalarını yapmak üzere Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu Başkanı Berkan Sayar ve ardından Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı kürsüye çıktı. Bostancı konuşmasında, çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Teşekkürlerinin ardından GMO öğrenci kolu başkanı Sayar, dönem başkanlığını Piri Reis Üniversitesi’ne devretti.



6. Öğrenci Çalıştayı Gemi Mühendisleri Odası ailesinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



























Vira Haber

