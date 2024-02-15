Düden Şelalesi Çamur Çağladı

12 Şubat akşamı başlayıp gece ve ertesi gün etkisini sürdüren sağanak yağış Antalya’da çok sayıda ev, iş yeri ve aracı sular altında bırakmıştı. Kentte yağış bugün akşam saatlerine doğru kesilirken halen yağmur suların bastığı bölgelerde su tahliye işlemleri sürüyor.

Yağıştan dolayı kentin dünyaca ünlü Düden Şelalesi ise adeta çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye bürünürken, turistler ve kent sakinleri o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Şu ana kadar Antalya’da böyle bir yağmur görmediklerini dile getiren vatandaşlar, şelalenin renginin ise yağıştan dolayı bu hale geldiğini söyledi.

Vira Haber