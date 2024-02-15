İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Düden Şelalesi Çamur Çağladı
Düden Şelalesi Çamur Çağladı

Düden Şelalesi Çamur Çağladı

Antalya’da 24 saat boyunca etkisini sürdüren yoğun sağanak sonrası, dünyaca ünlü Düden Şelalesi çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye büründü.

A+A-

12 Şubat akşamı başlayıp gece ve ertesi gün etkisini sürdüren sağanak yağış Antalya’da çok sayıda ev, iş yeri ve aracı sular altında bırakmıştı. Kentte yağış bugün akşam saatlerine doğru kesilirken halen yağmur suların bastığı bölgelerde su tahliye işlemleri sürüyor.
Yağıştan dolayı kentin dünyaca ünlü Düden Şelalesi ise adeta çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye bürünürken, turistler ve kent sakinleri o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
Şu ana kadar Antalya’da böyle bir yağmur görmediklerini dile getiren vatandaşlar, şelalenin renginin ise yağıştan dolayı bu hale geldiğini söyledi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 18 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.