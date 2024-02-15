Kafkametler'in Kayıp 7 Mürettebatını Arama Çalışmaları Sürüyor

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan bölgede faaliyetlerini devam ettiren Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen arama kurtarma botu son sistem radarlarla su altı ve su üstünü tarayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli geminin söküm işlemleri de sürüyor.

Vira Haber