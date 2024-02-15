Ukrayna: “Rusya'ya Ait Büyük Çıkarma Gemisini İmha Ettik”
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Caesar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığın yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu'na ait “Caesar Kunikov” adlı büyük çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından vurularak imha edildiği bildirildi. Çıkarma gemisinin saldırı sırasında Kırım’a bağlı Alupka yakınlarında Ukrayna karasularında olduğu aktarıldı.
Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko ise geminin 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'daki askeri operasyonlarına katıldığını ifade etti.
Geminin ne zaman hedef alındığına dair bilgi paylaşılmadı.
Vira Haber
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Etiketler : Ukrayna, Rusya, Çıkarma Gemisi
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