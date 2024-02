Kargo Gemisi İmralı Adası Açıklarında Battı

Kargo gemisi sabah 6.32'de İmralı Adası yakınlarında acil durum sinyali bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. 7.12 itibariyle de gemiden sinyalin tamamen kesildiği belirtildi.

Gemide 6 kişilik mürettabatın bulunduğu, bölgeye sahil güvenlik botlarının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği, helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı kaydedildi.

Bölgede yapılan çalışmalarda içi boş bir can salı bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.

Marmara Denizi'nde Batan Geminin 2021 Yılında Da Karaya Oturduğu Ortaya Çıktı

Marmara Denizi'nde İmralı Adası yakınlarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ortaya çıktı. Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanının durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istediği belirtildi. Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.

Batan Gemi Mermer Yüklüymüş

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisinin mermer yüklü olduğu bildirildi. 6 kişilik mürettabatın kimliğinin belirlendiği, bu isimlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi. Marmara Denizi'nde hava durumunun geceye göre daha sakin olması dikkat çekti.

Balıkesir Marmara Adası'ndan dün akşam saatlerinde Gemlik'e mermer taşıyan Batuhan A isimli 69 metrelik gemi sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batmıştı. Bölgeye ulaşın sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri 6 mürettabatı araştırıyor. Helikopterler ise hava şartlarının olumsuzluğu yüzünden kaldırılamıyor.

Öte yandan Marmara Denizi'nde hava durumunun geceye göre daha sakin olduğu ifade ediliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da gelişmeleri Mudanya kriz merkezinden yönetiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan kargo gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saat 06.30 sıralarında Marmara’da batan kargo gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Batuhan A isimli kuru yük gemisinin saat 06.32'de yardım istediği ve saat 07.12'de sinyalin kesildiği geminin çağrılara cevap vermediği belirtilerek, “Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin c bendine göre ‘tehlike safhası’ ilan edilmiştir. Son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur” denildi.

