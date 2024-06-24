Haliç Sahilinde Otomobil Denize Düştü, Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası denize düşen araç vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında bir vatandaşın ise çalışmaları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç sahilinde otomobil sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Sürücü kayan otomobilden kendini son anda dışarı atarak kurtuldu.



Araç kullanılamaz hale geldi

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve dalgıç ekipleri denize düşen aracı kurtarmak için çalışma yürüttü. Araç sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, denize düşen otomobil, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Öte yandan, kurtartma çalışmaları esnasında bir vatandaşın da o anları cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüldü.

Vira Haber