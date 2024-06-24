Konyaaltı Sahilinde Caretta Caretta Şaşkınlığı

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, gece geç saatlerde sahile çıktı.

Plajda denize giren ve zaman geçiren vatandaşlar, dev kaplumbağayı görünce büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşadı. Sahilde bulunan Umutcan Öncü bu anı çektiği fotoğraflar ile görüntülerken, dev kaplumbağa kısa süre sonra tekrar denize girerek ortadan kayboldu. Umutcan Öncü yaşadığı o anı anlatırken, "Sahilde denizi izlerken, bir anda oturduğumuz yerin tam karşısından dev bir caretta caretta sahile çıktı. Yaklaşık iki adım mesafede birbirimizle bakıştık. Biz de şaşırdık. Kısa süre sahilde kalan dev kaplumbağa kısa süre sonra arkasını dönerek denize daldı ve ortadan kayboldu. Çok etkileyiciydi" diye konuştu.

Caretta carettalar, Akdeniz kıyılarında özellikle yaz aylarında yumurtlamak için sahillere çıkıyor. Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının korunması ve doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğine her zaman vurgu yapıyorlar.

Vira Haber