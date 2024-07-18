Phuket Adası Açıklarında Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Kayıp

Tayland’ın Phuket Adası açıklarında bir balıkçı teknesi çıkan fırtınada alabora oldu. Teknenin alabora olması sonucu teknede bulunan 2 balıkçı denize düştü. Denizdeki dubaya tutunarak hayatta kalmaya çalışan 2 balıkçıdan biri çevredeki tur teknesinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, diğer balıkçının kaybolduğu ifade edildi. Tur teknesinde bulunanlar, iplerle hayatta kalmaya çalışan balıkçıyı tekneye çekti.

Vira Haber