Mentör-Mentee Projesi 2. Dönem Hazırlıkları Başladı

Proje kapsamında, belirlenen üniversitelerden gelen kız öğrenciler, UTİKAD üyesi firmalarda staj yapma fırsatı bulacak. Bu sayede genç kadınların lojistik sektörünü yakından tanımaları ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırılması hedefleniyor.

Stajyerlerin sigorta işlemleri zorunlu staj kapsamında ilgili okullar tarafından gerçekleştirilecekken, katılımcı firmalardan staj süresince yol, yemek ve harçlık gibi destekler bekleniyor. Başvurular ve detaylı bilgi için son tarih 15 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Projeyle ilgilenenler, [email protected] adresine e-posta ile başvurabilirler.

Bu önemli adımın sektöre ve genç kadın profesyonellere katkı sağlayacağını belirten UTİKAD, projeye katkı sunacak firmaları beklediklerini vurguladı.

Vira Haber