Önce Yakaladılar Sonra Göle Bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Trabzon İl Şube Müdürlüğü tarafından Tabiat Turizmi etkinlikleri çerçevesinde ve av bayileri destekleriyle Uzungöl'de Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması düzenlendi. Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon İl Şube Müdürü Pınar Akgün ve 40 kadar yarışmacı katıldı.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi bir yer olan Uzungöl Tabiat Parkı, başka bir yönüyle de tanıtımının yapıldığı etkinlikte; yarışmada birinciye 40 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL olmak üzere dereceye giren ilk 10 kişiye çeşitli ödüller verildi.

Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu organizasyonda, yarışmacılar tuttukları balıkları, jüri heyeti tarafından kayıt altına alındıktan sonra tekrar kaynağa geri bıraktı.

Vira Haber