Malatya’da Sağanak Yolları Göle Çevirdi

Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Vira Haber