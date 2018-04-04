Dumlupınar Denizaltısı'nın 81 şehidi anıldı

65 yıl önce Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi Naboland ile çarpışması sonucu batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci için boğazda anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler için 'TCG Dumlupınar' denizaltısının battığı bölgeye çelenk bırakıldı. Törene, son sözleri, "Vatan sağ olsun" olan şehit Astsubay Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut da (80) katıldı. Tezbulut, "Ağabeyim vefat ettiği zaman ben 17 yaşındaydım. Haberi duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Ağabeyimin son sözleri 'Vatan sağ olsun'. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'TCG Dumlupınar' denizaltısı şehitleri için düzenlenen anma töreni Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi'nde başladı. Nara Barbaros Şehitliği'ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Daha sonra 'TCG İnönü' denizaltısına geçen Tavlı ve Algül, "TCG Dumlupınar'ın 65 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Dumlupınar denizaltısındakiler ile 'TCG Karabiga' gemisinde töreni takip eden askerler ile gaziler, 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak 'TCG Dumlupınar' denizaltısı şehitlerini andı.

SON SÖZLERİ 'VATAN SAĞ OLSUN'DU

Anma törenine, 1953 yılında batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit düşen 81 denizciden, son sözleri 'Vatan sağ olsun' olan Astsubay Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut da katıldı. Tezbulut, "Çok üzücü bir olay. Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ağabeyim vefat ettiği zaman ben 17 yaşındaydım. Haberi duyduğumuz zaman çok kötü olduk. Annem kendinde değildi, bayılmıştı. Her kesimden insan evimize geldi. Ben senelerdir törenlere katılıyorum. Çok gururluyuz. Bizi hem Çanakkale'ye hem de Gölcük'teki anma törenlerine davet ettikleri için çok da mutlu oluyoruz. Ağabeyim Selami Özben'in son sözleri 'Vatan sağ olsun'. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Günaydın Tezbulut, konuşmasının ardından, 16 yaşındayken, Dumlupınar şehidi ağabeyi Selami Özben'in şiir defterinden aldığı şiirden bir dörtlük okudu.

Nara Kalesi'ndeki tören, sunumun ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konseriyle tamamlandı.

Gölcük’te tören düzenlendi

Dumlupınar Denizaltısı faciasında 7’si Subay, 35’i Astsubay ve 39 Er olmak üzere şehit olan toplam 81 denizaltıcı Gölcükte’de düzenlenen törenle anıldı.

Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri dün Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan Deniz Şehitleri Anıtı'nda anıldı. Törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dumlupınar Şehitleri Aileleri, gaziler, emekli denizaltıcılar, bölgede görev yapan amiraller ve denizaltıcı personeli katıldı. Akdeniz'de icra edilen Blue Sea isimli NATO manevrasına iştirak sonrası Gölcük'e intikal eden Dumlupınar denizaltısı 4 Nisan 1953 gecesi saat 02.15'te, Çanakkale’den geçerken Nara Burnu'nda Naboland isimli İsveç şilebi ile çarpışmış, sancak başomuzluk civarından aldığı yara ile battı.

Tören düzenlendi

Milletçe ağladığımız bu elim faciada 7 Subay, 35 Astsubay ve 39 Er olmak üzere toplam 81 denizaltıcı şehit olmuştu. Çok sevdikleri denizin engin maviliklerine bir daha satha çıkmamak üzere son dalışını yapan Dumlupınar denizaltısının 81 kahraman denizaltıcısını anma töreni, Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Deniz Şehitleri Anıtına sunulmasıyla başladı.

Ölümsüz kahramanlardır

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Dz. Alb. Mete Kavcı, “ 81 kahraman ülkemizin bağımsızlığı için şehit oldu. Vatan sevgimizin ölümsüz kahramanlarıdır. Onlar bizlere hepimize bu topraklarda ebediyen hür ve bağımsız yaşayabilmek için karada, denizde havada ve hatta denizin altında gerektiğinde canımızı seve seve vereceğimizi altın harflerle yazdılar. Ülke olarak her gün güçleniyorsak bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız” dedi.

Sonsuza kadar unutulmayacaklar

Şehit aileleri adına Şehit Telsiz Asb. Kd. Bçvş. Sait Yıldırım'ın kızı Prof. Dr. Berke İnel ise, “İçinde babamın da bulunduğu 81 yiğit denizcimizi yitirdiğimiz facia aslında 3. Trajediyi oluşturmaktadır. Mavi denizlerin sonsuz derinliklerinde sonsuz uykuya dalan bu insanlarımızı çelik iradeli leventler olarak tanımlamak herhalde abartı olmayacaktır. Emek sarf etmeyen hiç kimse emeğe bir anlam yükleyemez. Yaşanmış misyonların elbette bir karşılığı olacak. 81 denizaltının vatan sağ olsun dediği mesaj içimizi titretirken değil 65 yıl, sonsuza kadar unutulmayacaklardır” dedi.

DUMLUPINAR KAZASI

Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarı ile yerine getiren 'TCG Dumlupınar' denizaltısı, en son 'TCG I. İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu.

Vira Haber