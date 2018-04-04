Endonezya sahilleri petrole bulandı

Endonezya’nın önemli liman kenti Balikpapan’da petrol sızıntısının devam ettiği ve temizleme çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Sızıntının daha rahat soruşturulması için dün bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıkma ihtimaline karşı halkı uyararak sızıntının temizlenmesinin uzun zaman alabileceğini aktardı. Devlete ait petrol ve enerji şirketi olan Pertamina petrol sızıntısıyla ilgileri olmadıklarını açıkladı. Ayrıca temizleme çalışmalarına yardım ettiklerini belirtti.

Endonezya’nın Borneo adasında Balikpapan şehri yakınlarında 31 Mart tarihinde petrol sızıntısı sonrası bir gemide çıkan patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Vira Haber