İTÜ-GİMDER’den İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ne destek

Faaliyetleri ile İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunlarının kendi aralarındaki iletişimlerini geliştirerek, mezunlar arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi ve bu dayanışmanın gücünden öğrenciler, fakülte, mezunlar ve büyük ölçekte de gemi inşa mesleği için fayda üretmeyi amaçlayan İTÜ-GİMDER, bu kez de öğrencilerin öğrenim hayatlarına katkı sağlıyor.

Dernek; öğrencilerin, belki de staj olanakları da dahil, tanımada eksiklik yaşayabileceği çeşitli gemi ekipmanlarını temin ederek fakülteye sunma yoluyla öğrencilerin aktif öğrenmelerini olanaklı kılmayı hedefliyor.

Çeşitli gemi ekipmanı tedarikçileri ile yapılan çalışma sonucunda; çapa ırgatından, zincire, çeşitli tipte pompadan, valfe değişik gemi ekipmanları elde edilerek, modelleştirme ve stand hazırlanması işlemlerinin ardından bu ekipmanlar, fakülte koridorlarında sergiye sunulmuş bulunuyor.

Ekipmanlar ile öğrencilerin henüz fakülteden çıkmadan teorik bilgileriyle gemi inşa pratiğini bir araya getirmeleri olanaklı hale geliyor.

İTÜ-GİMDER’in, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ne sağlamış olduğu destek çalışmasına şu firmalar da katkı sağladı; Evren Zincir İmalat Makina San. Ve Tic. A.Ş., Gürdesan Gemi Makina San. Tic. A.Ş., Soy Teknik Endüstriyel Malzemeleri San. Tic. A.Ş., Standart Pompa ve Makina San. Tic. A.Ş. ve Yıldız Pompa İmalat Makina San. Ve Tic. A.Ş.

Yakın bir gelecekte Fakülte’sine sunmak üzere bir diğer büyük projesinin de olduğu öğrenilen İTÜ-GİMDER®, İTÜ GİDB mezunları için olduğu kadar öğrencilerin de hayatlarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Vira Haber