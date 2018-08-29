Dünümüze değil geleceğimize de ışık tutacak zafer

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Hüseyin Kocabaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı:

‘’Barış ve özgürlük sevdalısı kahraman Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos sabahı Kocatepe’de top atışlarıyla başlayan, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da büyük bir zaferle nihayetlenen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde milli mücadele ruhunun en önemli adımını atmıştır.

Şanlı tarihi destanlarla dolu olan aziz milletimiz bu kutlu günde istiklal mücadelesini ve bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Yokluk ve imkansızlıklara rağmen elde edilen ve sadece dünümüze değil geleceğimize de ışık tutacak olan bu zafer, milletimizin manevi kudretinin en aşikar örneklerinden biridir. Bu vesileyle, vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali uğruna yurdun her karış toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.’’

Vira Haber