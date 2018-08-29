Oruç Reis maden arama çalışmalarına başladı

2017 yılında MTA bünyesine katılan sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', kömür sahalarının üretim ve işletme yetkisine sahip Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için deniz tabanındaki kömür rezervini belirlemek üzere Zonguldak'a geldi. Karadeniz'de ilk defa sismik araştırma gemisi ile tam teşekküllü bir rezerv taraması gerçekleştiriliyor. 'Oruç Reis' gemisi, kömür rezervi çalışmalarını bitirdikten sonra deniz altındaki kömür rezervi konusunda daha bilimsel bir sonuç elde edilmesi planlanıyor. MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz, MTA Oruç Reis gemisinin tam donanım ve tüm mürettebatıyla birlikte Karadeniz’de sismik incelemeler yapmaya devam ettiğini söyledi. Geminin Zonguldak'ta denizin altındaki kömür rezervini belirlemek için geldiğini ifade eden Yılmaz, "Gemi Zonguldak açıklarında deniz seviyesinin altında bulunan kömür rezervlerini belirleyecek. Ortalama 2 ay bu bölgede çalışma yapacak. Çalışmalar daha yeni başladı. İnşallah güzel sonuçlar alınır. Gemimiz son derece modern ve ileri teknolojiye sahip. Önemli bir görev icra ediyor" dedi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında üretim, 1980 yılından beri deniz seviyesinin altında yapılıyor. Yerin 485 ve 630 metre altında kıyıdan denizin altına doğru uzanan yaklaşık 200 metrelik galerilerde maden işçileri kömür kazıyor. 3 vardiya halinde bin 474 işçinin çalıştığı Kozlu maden ocağında uzmanlar, üretim sırasında denizde su sızdırmasına karşı sürekli ölçüm ve teknik incelemeler yapıyor. Suda konsantrasyon değişimi olup olmadığı kontrol ediliyor. TTK'nın daha önce yaptığı çalışmalarla, bölgedeki yaklaşık 100 milyon ton rezerv kömürün 40 milyon tona yakınının deniz tabanının altında olduğu tahmin ediliyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 'Oruç Reis' gemisinin yapacağı araştırmanın ardından Zonguldak açıklarında ne kadar kömür rezervi olduğunun tam olarak belirlenmesinin amaçlandığını söyledi. Çalışmanın çok önemli olduğunu ifade eden Demirci, şöyle dedi:

"Oruç Reis, dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Sadece kömür değil, yer altında ne varsa araştırmasını planlı bir şekilde film çekerek yapıyor. Kozlu ilçesinde deniz altında üretim çalışmaları devam ediyor. Bu gemimizde Zonguldak açıklarında deniz altındaki kömür rezervlerini araştırarak çalışmalara katkı verecek. Önceki Enerji Bakanımız Berat Albayrak yerli üretime önem verileceğini söylemişti. Biz de Zonguldak'taki yer altında bulunan 1,5 milyar ton rezervi yer üstüne çıkartmak istiyoruz. Biz kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Türkiye'nin dışarıya tek bir dolarının bile gitmesini istemiyoruz. Bilimsel olarak olmasa bile deniz altında 40 milyon tona yakın kömür rezervi olduğu düşünülüyor ama açıklarda ne var bilmiyoruz. Bu araştırma ile kömür rezervi tam olarak belirlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmanın ardından Zonguldak açıklarının bir filmini çekmiş olacağız."

Demirci, çalışmanın ardından elde edilecek sonucun MTA Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Vira Haber