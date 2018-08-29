Batık şehir' için ‘Cam Fanus Projesi’

Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde bulunan ve tam tarihi bilinmeyen batık şehrin görülmesi için belediye tarafından cam fanus ve asansör sistemi kurulması için Turizm Bakanlığına müracaat edilirken, bölgenin de dalış turizminin merkezi haline getirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan batık şehir turizme kazandırılmayı bekliyor. 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor. Sivrice Belediyesi de, batık şehrin Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için UNESCO'ya başvurdu. Bugüne kadar yapılan kısıtlı su altı araştırmaları nedeniyle ilk yerleşim tarihi tam olarak belirlenemeyen sular altındaki şehrin gizemi yapılacak olan çalışmalarla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca hazırlanan bir proje ile batık şehre cam fanus veya asansör sistemi ile inilmesi ve dalış turizminin de merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

"Ciddi anlamla turist gelecek"

Batık Şehrin turizme kazandırılmasını ve tanıtılmasını istediklerini belirten Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, "Dalış, kültürel, sanat, inşaat ve mimar turizmine açmak istiyoruz. Burada da bir hayatın, canlıların, insanların ve medeniyetin yaşadığı bir alan olduğu için uzun zaman önce şehir oluşmuş. Burada büyük bir şehrin olduğu duyduk. Dalgıçlarla birlikte dalış yaptığımızda o günkü köy hayatını görebildik. Dalış turizmine açarsak hem ilçemiz hem de ülkemiz ciddi anlamda turist gelecek" dedi.

Cam fanus veya asansör sistemi için müracaat yapıldı

Turizm Bakanlığına müracaatları olduğunu aktaran Başkan Irmak,"İnşallah bunlar kabul görülürse, cam fanusla veya asansör sistemi ile bulunduğumuz bölgeye inip, buradaki yapıyı göreceğiz. İnsanları buraya taşımak istiyoruz. Başka ülkelere baktığımızda bir gemiyi batırırlar ve turizm elde ederler. Ama bizim asıl hedefimiz burada yaşayan bir medeniyeti ve kültürü de gün yüzüne çıkarmaktır. Buradan Sivrice'ye kadar giden surlarımız var. Bu yıl alacağımız destekle buranın fotoğraflarını ve videolarını çekmeyi düşünüyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra ciddi anlamda turist geleceğini ve akım olacağına inanıyoruz"ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında UNESCO'ya müracaat ettiklerini de anımsatan Irmak," İlk başta yedeğinden başlayacaklar. Onlarda gelip burayı incelemediklerinde tarihi ve kültürel değerler ortaya çıkmış olacak. Ülke olarak katma değer kazanmış olacağız. Hazar Gölündeki batık şehri dünyanın merkezi haline getirmek istiyoruz. Dalış turizmine açmak istiyoruz. Hem sporcu yetiştirmek, hem dalış yapmak, hem de tarihi okumak itiyoruz. Dalış turizminin merkezinin batık şehir olmasını istiyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber