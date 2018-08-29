Kulaçlar Troia için atılacak

Çanakkale'de bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı yapılacak.

Rotary Kulübü Dönem Başkanı Soykan Özer, yarışma ile ilgili olarak bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarışmanın her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlendiğini söyledi.

Özer konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yarışma bu yıl 78 yabancı, 625 yerli katılımcı ile gerçekleştirilecek. Bu yarışmacıların içinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Uluslararası Yüzme Turnuvası'nda 2 altın madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden doğuştan elleri ve ayakları olmayan milli sporcu Hamit Demir ile İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip olan İzmirli sporcu Bengüsu Avcı da yer alacak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troia Yılı ilan edilmesinden dolayı bu yılki yüzme yarışlarının sloganı ve mesajı "Troia için yüzüyoruz" olarak belirlendiğine işaret eden Soykan Özer, "Yarışma, 30 Ağustos tarihinde sabah saat 08.30'da başlayarak, Eceabat ilçesi kumsalı ile Asya yakasındaki Çimenlik Kalesi kumsalı arasında 6 bin 489 metre mesafede gerçekleştirilecek. Yarışma toplamda 105 dakika sürecek." dedi.

Vira Haber