İran, donanmayı yeni savunma sistemleri ile donatacak

İran, donanma için geliştirilen gelişmiş savunma sistemini açıkladı. Yarı Devlet Ajansı Tasnim'in bildirdiğine göre, İran Donanması'nın destroyeri gemi savar füzelerine karşı savunmak üzere tasarlanmış sistem ile donatıldı.

Donanma Tuğamiral Hüseyin Hanzade Tahran'daki gazetecilere verdiği demeçte, Kement adı verilen sisteminin İran'ın su üstü platformlarını gemi savar seyir füzelerine karşı koruyacağını söyledi.

Tasnim haber ajansına göre Kement sisteminin ABD’nin Phalanx CIWS'e (Close-İn Weapon System) dayandığını ve 2 km menzile dakikada 4 ile 7 bin mermi gönderebildiğini açıkladı.

Hanzade, sistemin artık kıyıdan uzakta operasyon yürüten gemilere kurulacağını kaydetti.

Vira Haber