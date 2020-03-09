Dünya Canlı Yayında Türkiye’yi İzleyecek

Duyuruyu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, yaptı.

"Turizmin başkenti" olarak bilinen Antalya'nın, aynı zamanda eski dönemlerde deniz ticaretinin en önemli kentlerinden biri olduğuna söyleyen Öniz, su altında yaptıkları keşiflerle bunu ortaya koyduklarını ifade etti.

Öniz, yaptıkları çalışmalarda, "dünyanın en eski batığı"ndaki bakır ve tunç külçeleri, Osmanlı döneminde ticaret gemisine ait parçaları bulduklarını ifade etti.

Antalya’nın, binlerce yıldır birçok olaya şahit olduğunu söyleyen Öniz, “Antalya, korsanları da yaşamış, deniz savaşlarını da görmüş. Antalya, su altı kültürel mirası arkeolojisi alanında dünyanın en zengin bölgelerinden bir tanesi. Bunu bilimsel çalışmalarla kanıtlıyoruz" dedi.

Öniz, Antalya'nın batısında bulunan ve "dünyanın en eski batığı" olarak adlandırılan batıkta, bu sene yapılması hedeflenen kazının tarihinin daha kesinleşmediğini sözlerine ekledi.

"BATI ANTALYA BATIĞI"

Batık, Kemer’de Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırmaları merkezinin çalışmaları sonucu bulunmuştu. Batığın tarihinin 1600’lü yıllara kadar vardığı tahmin ediliyor. Gemi 14 metre boyunda.

Vira Haber