Antalyalılar için Müjdeli Haber

Halk plajı uygulamasını geçen yıl başlattıklarına değinen Ersoy, ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de başlattıkları projenin oldukça başarılı olduğunu ve çok memnuniyet yarattığını ifade etti.

Kamuoyunda halk plajlarının çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Ersoy, diğer plaj projelerinin de Belek ve Kadriye’ye yapacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"Antalya'da en az iki tane daha halk plajı açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait.

Bunlar sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafın, yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da olduğu, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz."

Vira Haber