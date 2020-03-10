YILDIZ İSTAVRİT TARİFİ
İstavriti böyle çok seveceksiniz!
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İçindekiler
400 gr istavrit
2 çorba kaşığı un
1,5 çorba kaşığı mısır unu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı soğan
1 adet limon
1 çay kaşığı tuz
- 400 gr ayıklanmış ve yıkanmış istavriti bir süzgeçte iyice süzün.
- 1,5 çorba kaşığı mısır ununu, 2 çorba kaşığı unu ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın ve balıkları bu karışıma bulayıp balıkların her tarafına yedirin.
- Bu yemeği pişirirken tava seçimi çok önemli. Yapışmaz, mümkünse seramik ve düz kenarlı bir tava ve onun içine oturan biraz daha ufak bir kapak seçin. Böylece balıkları kolaylıkla, şekillerini bozmadan çevirebileceksiniz.
- Tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı dökün ve kızınca, balıkları daire şeklinde kuyrukları merkezde üst üste gelecek şekilde dizin. Dizerken balıkların karınlarının hep aynı yönde olmasına dikkat edin.
- Balıklar 3 dakika kadar piştikten sonra kapağı üzerine kapatın.
- Kapak ve tavayı birlikte kaldırarak tavayı yan çevirin ve tavadaki fazla yağı kenarda beklettiğiniz bir tabağın içine dökün. Böylece çevirirken etrafa yağı sıçramaz. Hem yanmazsınız hem de temizlemekle vakit kaybetmezsiniz.
- Kenara ayırdığınız yağı ve 1 çorba kaşığı daha zeytinyağını tavaya koyun.
- Kapaktaki balıkları kaydırarak tekrar tavaya yerleştirin. Burada da kapağın kenarında yükselti olmaması önemli yoksa balıkların şekli bozulabilir.
- Balıkların diğer yüzünü de 3-4 dakika kadar pişirin.
- Ardından balıkları servis tabağına alın.
- Ortadan ikiye kestiğiniz 1 adet kırmızı soğanı, sıcak tavaya sürerek tavadaki güzelliklerle hem soğanı lezzetlendirin hem de tavadan daha fazla balık kokusu çıkmasını engelleyin.
- Soğanlar güzel bir karamel rengi alacaklar.
- Soğanları ve 4’e böldüğünüz limonları da servis tabağına koyunca boğazın efendilerinden biri emrinize amade.
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Etiketler : tarif, balık tarifi, deniz, deniz ürünleri, istavrit, deniz mutfağı
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