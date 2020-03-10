IMO ve WHO'dan Coronavirüs Açıklaması

Uluslararası Deniz Ticaret Odası gönderdiği yazıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından üye devletlere yönelik Uluslararası Sağlık Mevzuatı kapsamındaki gemiler için “serbest pratika” şartlarına uyulması amacı ile ortak bir açıklama yapıldı.

Yayınlanan açıklamada tüm yolcular için uygun tedavi ilkelerinin tekrar ettiğini, liman girişinde gemi ve mürettebata yönelik gerekli olmayan kısıtlamalardan veya gecikmelerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Yeni coronavirüs (COVID-19) salgınına müdahale konusunda IMO ve WHO ortak açıklaması şu şekilde;

Gemilere, kişilere ve gemideki mallara liman girişinde uygulanacak gereksiz kısıtlama veya gecikmelerden kaçınma ilkeleri, FAL Sözleşmesi Eki’nin 6. bölümü ile I ve V. kısımlarında da yer almaktadır. IHR ve IMO düzenlemeleri, ortak hedeflerini güvenceye almak için tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır,

Özellikle, bayrak ve liman devlet idareleri ve denetim/kontrol unsurları, denizcilik şirketleri, gemi kaptanları, mevcut salgın sürecinde, yolcuların gemiye biniş ve inişlerini, kargo operasyonlarının gerçekleştirilmesini, gemilerin onarım ve bakım için tersanelere girip çıkabilmesini, malzeme ve malların yüklenebilmesini ve mürettebatın değiştirilebilmesini sağlamak için işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir,

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Örgütü, yeni coronavirüs salgınının yol açtığı denizcilik sektöründe yaşanan sorunlara müdahale etmek için ülkelere ve sektörün paydaşlarına yardımcı olmaya ve destek vermeye hazırdır.

Vira Haber