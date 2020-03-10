En Prestijli Ödül Yalıkavak Marina'ya

Yalıkavak Marina, dünyanın en prestij sahibi ödüllerinden biri Prime Traveller Awards tarafından “En İyi Yat Marinası” seçildi.

Prime Traveller dergisi ve PRIME Concept konsiyerj kulübünün ortak markalı bir projesi olan Prime Traveller Awards, Rusya’da düzenlenen organizasyonda, Yalıkavak Marina’yı birinciliğe layık gördü.

9 Mart 2020, Bodrum – Yalıkavak Marina, dünyanın en prestijli ödüllerini toplamaya devam ediyor. The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen, yine TYHA tarafından 5 Altın Çapa sahibi Yalıkavak Marina’ya, bu kez de Rusya’da düzenlenen Prime Traveller Awards’tan “En İyi Yat Marinası” ödülü geldi.

10 yılı aşkın bir süredir iş, politika ve kültür alanlarında önemli isimlere seyahat ve life style alanında hizmet veren PRIME, global havayolu şirketleri, prestij sahibi otel zincirleri ve birinci sınıf üreticilerle iş ortaklığında müşterilerin taleplerini karşılıyor.

Prime Traveller dergisi, Prime Concept Club tarafından Sanoma Independent Media yayıneviyle birlikte 2007 yılında kuruldu.

Seçkin dağıtım noktalarına sahip Prime Traveller dergisi; Federasyon Konseyi üyelerine, Büyükelçiliklere, Moskova havaalanları VIP alanları, önde gelen havayollarına, otellere, golf ve özel kulüplere, bankalara ve özel banka müşterilerine, fitness kulüplerine, restoranlara ve lüks güzellik salonlarına temin ediliyor.

14 dalda ödüle sahip Prime Traveller Awards 2019'un kazananları, profesyonel jüri üyeleri, Prime Concept kulübü üyeleri ve Prime Traveller dergisinin yayın ekibi tarafından seçildi.

TÜRKİYE’NİN İLK YÜKSEK KAPASİTELİ SÜPER YAT LİMANI

620 yanaşma kapasitesine sahip olan Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat limanı Yalıkavak Marina, yat sahipleri ve ziyaretçilerine dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunarken, 140 metreye kadar LOA'ya sahip yatlar için konfor ve teknik hizmetler de veriyor.

Yalıkavak Marina 100’den fazla marka, gurme restoran, gece kulübü, kafe, spa, fitnesss ve çeşitli konsiyerj hizmetlerine ev sahipliği yapıyor.

Tüm bunlara ek olarak Dubai'den Moskova ve Monako'ya uzanan dünyaca ünlü sergilerde Türkiye'yi temsil eden Yalıkavak Marina 1000'den fazla kişiyi istihdam etmekte ve dünya çapında 120 ülkeden 2 milyonu aşkın misafir ağırlamaktadır.

Yalıkavak Marina Bodrum Yarımadası ve Yalıkavak bölgesini dünya çapında tanıtmaya ve güçlü marka statüsü ile Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Vira Haber