İtalya'da Koronavirüs Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

İtalya koronavirüsle mücadelede kırmızı alarma geçti. Koronavirüs bulaşanların sayısının 9 bin 172’yi, ölenlerin sayısının ise 463’ü bulması nedeniyle İtalya olağanüstü hal ilan etti.

Olağanüstü halin detaylarını açıklayan İtalya Başbakanı Conte, evden çıkmama yasağını da onayladığını belirtti.

TÜM İTALYA'DA KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

Başbakan Conte, " Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

SERİE A LİGİ DURDURULDU

İtalya Başbakanı, ülke genelinde bütün okulların ve Birinci Futbol Ligi Serie A dahil tüm spor müsabakalarının 3 Nisan’a kadar durdurulduğunu açıkladı.