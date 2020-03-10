Posidonia 2020'de Yeni Teknolojiler Sergileniyor

Teknoloji girişimleri ve girişimcileri, bu yaz, asırlık eski sorunlara en yeni, ileri teknoloji içeren, dijital olarak etkinleştirilen ve veriye dayalı çözümlerinin yanı sıra denizcilik endüstrisi için daha sürdürülebilir ve verimli bir gelecek için daha yeni bir bakış açısı ile Posidonia 2020 ziyaretçilerini ve katılımcılarını kendilerine hayran bırakacaklar.

Gemide emniyet, motor ve tekne izleme, çok kanallı gemi-kıyı iletişimi, gemide sağlık hizmetleri, piyasa bilgileri ve analizleri, finansal teknoloji ve duyarlı kargo izleme de dahil olmak üzere, deniz endüstrisinin her yönünü etkileme potansiyeline sahip dönüşümsel teknolojiler sergileyecekler.

Posidonia’yı organize eden Posidonia Exhibitions S.A.’nın Genel Müdürü Theodore Vokos, “Dijital teknolojilerin gelişmesi hız kesmeden devam ettiği için denizcilik endüstrisinin çok uzak olmayan bir gelecekte kucaklaması istenecek olan denizde kargo takibi, mürettebatsız deniz ticareti, bakım süreçlerinin ve gemilerin dijitalleştirilmesi ve karadan uzaktan kontrol edilen gemiler gibi pek çok durum radikal dönüşümsel eğilimin uzun listesinde yer alıyor” dedi.

Bu teknolojiler 1-5 Haziran'dan itibaren bu yılki Posidonia'da yeni teknoloji ve yükselen denizcilik girişimlerinin sergileneceği Digital Innovation Village (Dijital İnovasyon Köyü) alanında stratejik olarak yerleştirilip bolca sergilenecek.

Dijital İnovasyon Köyü, Hellenic Association of Mobile Applications Companies (HAMAC) (Yunanistan Mobil Uygulama Şirketleri Birliği) ile iş birliği içinde düzenlenmiş ve denizcilik sektörüne ulaşmak için yeni girişimler ve ölçek büyütenler için ideal bir platform. 'Sürdürülebilir büyüme için mavi inovasyon' teması uyarınca bu sergi alanı Mavi Ekonomi ile ilgili yenilikçi yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak ve Yunan deniz ekosistemi ile sektöre yeni katılan şirketler arasında iş birliği ve sinerjiler yaratmayı amaçlıyor. Sergilenecek teknolojilerden bazıları, gömülü zeka ve bilgi işlem teknolojisine sahip IoT sensörleri, Siber Güvenlik, Saas (Hizmet Olarak Yazılım) ve Uydu ve Hibrit iletişimleri içeriyor. Nereus Maritime Software hali hazırda DIV'ye kaydolmuş olup, deniz yakıtı alıcılarına şeffaflık ve verimlilik sağlamak için devrim niteliğinde ve güçlü bir web tabanlı platform sunacak.

HAMAC Genel Müdürü Yiannis Kotsis-Giannarakis konu ile ilgili şunları söyledi: “Dijital dönüşüm, genel olarak denizcilik ve Mavi Ekonomi için büyük bir zorluktur. Posidonia 2020'deki Dijital İnovasyon Köyü, yeni çağa damgasını vuracak yeni yenilikçi şirketlere ev sahipliği yapacak. Öncüler orada olacak.

Posidonia 2020'deki bir başka teknoloji girişim bölgesi, “tek duraklı hizmet anlayışı” yaklaşımı sunmak amacıyla ABD'den denizcilik endüstrisi için bir dizi yeni teknoloji odaklı çözüm sunacak olan SHIPPINGInsight Yeni Teknoloji Pavyonu. Bunlar arasında Purify Fuel’in yakıt nanoteknolojisi, Ultraclean’ın kükürt giderme ürünleri, SPBES’in lityum iyon enerji depolama sistemleri ve SHIPNEXT’in Dijital Nakliye Pazarı ve Ulaşım Platformu bulunmakta. Ayrıca, Marine Armor Defense’nin esnek ve yeşil kaplama teknolojisi ve Tig Rig rüzgar destek sistemi gibi yeni teknoloji çözümleriyle mevcut teknolojiye ev sahipliği yapacaklar.

SHIPPINGInsight Evrim Başkanı Carleen Lyden Walker, “Yeni Teknolojiye inandığım ve deniz ticareti dünyasına girmenin ne kadar zor olduğunu bildiğim için, Posidonia'da 6 yenilikçi teknolojiye sahip olan SHIPPINGInsight Yeni Teknoloji Pavyonunu yarattım” diye konuştu. “Ayrıca, 4 Haziran Perşembe günü saat 14: 30'da, aşamalarını dinledikten sonra, yeni teknolojiye yatırım yapacak armatör/yatırımcı “Duayenlerin” katıldığı bir SHARK TANK (Duayenler Havuzu) düzenleyeceğiz. SHIPPINGInsight New Tech Pavyon'da sergilenenler, otomatik olarak Amerikan-Yunan Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde olacak olan SHARK TANK'a katılmaya hak kazanacaklar. ”

Posidonia 2020'deki girişimciler, yatırımcılar ve endüstri karar vericileri ile Mavi Ekonomideki yükselen en iyi yeni Yunan girişimcileri ve KOBİ'leri bir araya getirmek üzere tasarlanmış bir girişim, 3 Haziran'da Posidonia’da Blue Growth tarafından düzenlenen “Yunanistan'da Gelişen Denizcilik Girişimleri” etkinliği. Amacı, Mavi Ekonomi’ye yenilik ve dijitalleşme getiren somut iş fırsatları ve iş fikirlerinin görünürlüğünü sağlamak. Olgunlaşmış teknoloji alanındaki yeni girişimciler, projelerini deniz ticareti, enerji ve yatçılık endüstrisi alanında sunacak. Yeni girişimciler yeni nesil teknolojiler ve hizmetler sunacak ve potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla temasa geçmelerini sağlamak için etkinlik sırasında ağlarını geliştirme fırsatına sahip olacaklar.

Ve sektörü yeniden tanımlamak için fikir ve teknolojiler üreten denizcilik sektörü ile teknoloji girişimcileri arasında artan iş birliği ve ilişki inşasına yönelik artan ilgi ve talep, Optima-X'in bir mükemmellik merkezi oluşturma çabalarını artırmakta. Yunan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı ve Fathom World ile birlikte çalışan Optima-X, Posidonia 2020'de Mavi Ekonomi’yi hedefleyen teknoloji girişimlerinin çalışmalarını teşvik etmek üzere tasarlanmış bir atölye çalışması düzenleyecek.

Posidonia, Denizcilik ve İnsüler Politikalar Bakanlığı, Yunan Armatörler Birliği ve Yunan Deniz Ticaret Odası himayesinde ve Pire Belediyesi ve Yunan Denizcilik İş Birliği Komitesi'nin desteğiyle düzenlenmekte.

Vira Haber