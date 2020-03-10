Coronavirüsünden Korunma Yolları

Hastalık ilk olarak Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan şehrinde, 31 Aralık 2019’da ortaya çıkmış ve bugüne kadar 110 ülkede daha görülmüştür.

Hastalar ateş, solunum rahatsızlığı ve kuru öksürük şikâyetleri ile gelerek görüntüleme ve laboratuvar sonuçları doğrultusunda belirleniyor.

Hastalık genellikle çocuklarda ve 50 yaş üstü kişilerde, kanser ya da bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlarda ve akciğer hastalıkları olanlarda görülüyor.

Bugüne kadar raporlanmış vakalar çoğunlukla Çin’den bildirilirken her geçen gün Çin’deki vakaların iki katı diğer ülkelerden bildiriliyor.

Hastalık insandan insana bulaşma özelliğine sahip.

Aslında damlacıkla bulaştığı için hasta kişi ile bir metre mesafe gibi yakın temas gerektirir.

Hastalık bulaştıktan sonra ateş ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerin ortaya çıkması için gereken süre 2-20 gün arası değişiyor ancak genellikle 14 gün içinde hastalık kendini gösteriyor.

Coronavirüs, hasta kişilerin hapşırık ve öksürük ile havaya saçtığı damlacıklardan bir metre çevresindeki kişilere, havadaki damlacıkların solunumla alınması veya damlacıkların yere inerken düştüğü yüzeylere (kapı kulpu, asansör düğmesi gibi) dokunulmasıyla, ellerle ağız ve gözlere dokunulmasıyla bulaşabilir.

CORONA VİRÜS KORUNMA YOLLARI

Hasta olmayan kişilerin dışarıya çıktıkları zaman maske ile solunum yollarını kapatmaları koruyucu değildir.

Alerjik bile olsa öksürük, hapşırığı olan ve ateşli kişilerin toplu alanlara girecekleri zaman maske kullanmaları çok daha önemlidir.

Kapalı alanlarda çok sayıda kişi ile bir arada bulunacak kişilerin maske takmaları, olası hasta ile karşılaşma açısından önemlidir.

Yüzeylerden bulaşmanın riski çok fazla olduğu için evinden dışarı çıkan herkesin ortak alanlarda yüzeylere dokunduktan sonra yüz, göz ve ağızlarına dokunmamaya özen göstermeleri çok önemlidir.

Dışarda zaman geçiren herkesin sık sık ellerini yıkamaları, su ve lavaboya ulaşamama durumunda alkol ile (en kolay bulunan % 60’lık kolonya) el dezenfeksiyonu yapmaları, hasta kişilerle karşılaştıkları zaman daha çok ellerini yıkamaları koruyucudur.

Ilık su ile boğaz gargarası yapılması ve bol ılık sıvı tüketilmesi virüsün yerleşmesini engelleyebilir.

İyi beslenme, açık havada bulunma, kapalı alanların havalandırılması, egzersiz, uyku düzenine dikkat edilmesi genel sağlığın artması ve virüsün yerleşmesi önler.

Dar alanda bulunmayı arttırdığı için mümkün olduğunca asansör yerine merdiven kullanımı hastalığın bulaşmaması bakımında daha güvenlidir.

Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.

Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.

Hastalık belirtileri başladığı zaman mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak giderken de maske takmak çok önemlidir.

Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın.

Hasta hayvanlarla temastan kaçının.

Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.

Vira Haber