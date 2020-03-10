KKTC'de Koronavirüs Alarmı! Tüm Okullar Tatil

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, Almanya’dan KKTC’ye gelen 65 yaşındaki bir turistte Coronavirüs’e rastlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turistte korona virüsü (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, yaptığı açıklamada Koronavirüse yakalanan hastanın Gazimağusa’daki bir otelde kaldığı ve otelin karantina altına alındığını açıkladı.

TÜM OKULLAR TATİL

Bu gelişmelerin üzerine gelen resmi açıklamada KKTC’de tüm okulların pazartesi gününe kadar tatil ilan edildiği açıklandı. Ve Bakanlar Kurulu acil koduyla toplandı.

Vira Haber