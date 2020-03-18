KKTC Koronavirüs Mücadelesinde Son Durum Ne?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de bulunan 13 Alman turistte Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

KKTC’DE 13 YENİ VAKA

Pilli’nin yaptığı açıklamaya göre 13 yeni vakayla birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 20’ye yükseldi.

Bakan Pilli, KKTC’deki ilk Alman vakanın yakınındaki 39 kişiye uygulanan testte 13 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Daha önce 2 KKTC vatandaşı ve 5 turistte Koronavirüs tespit edilmişti, böylece yavru vatan KKTC’de vaka sayısı 20’ye yükselmiş oldu.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NDE DURUM NE?

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde ise durum daha vahim. GKRY’de son yapılan açıklamaya göre toplamda 51 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Vira Haber