Rumlar 2 yeni devriye gemisi alıyor

Rum Yönetimi’nin, Fransa’dan 75 milyon Euro karşılığında iki adet modern devriye gemisi almaya hazırlandığı öğrenildi.

Rum Yönetiminin, 75 milyon Euro karşılığında iki adet modern devriye gemisi alımı için Fransız şirketi ile görüşmekte olduğu öğrenildi. Güney’de yayımlanan Alithia’nın “La Tribune” isimli haber sitesini kaynak gösterdiği haberine göre, OPV 50 tipi iki devriye gemisi için “Naval Group” ve “Piriou” şirketlerinin yan kuruluşu olan “Kership” ile görüşülüyor.

Fransa’nın Rum Yönetimine bu devriye gemilerini satmak istiyor olmasına karşın Rum Yönetiminin, muhtemelen ekonomik nedenlerden dolayı beklemede bulunduğu kaydedilirken; bu satın alımın Fransa ile Güney Kıbrıs ilişkilerindeki olumlu ortam ve RMMO’nun Mari’deki deniz üssünün genişletilmesi niyeti çerçevesinde gerçekleşeceğine işaret edildi.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Mayıs 2019’da Paris’te “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün Fransız savaş gemilerinin sürekli ikmal üssü olması ile ilgili mektubu imzalamış ve Angelidis, 23 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında, Mari’deki üssün genişletilmesinin Rum-Fransız askerî işbirliği antlaşması kapsamında olduğunu söylemişti.

Fransız medyasının “Fransız Deniz Kuvvetleri her an katılmaya hazır, yeter ki Lefkoşa devriye gemileriyle ilgili tercihini yapsın” vurgusunu yaptığı kaydedilen haberde, Fransa’nın da Türkiye’nin sondaj gemilerini bölgeye göndermesi üzerine Lafayette fırkateyniyle deniz tatbikatına iştirak ederek “buradayım” dediği, Bakan Parly’in de twitter hesabında 12 Ekim tarihinde Rum Yönetiminin “kara sularındaki haklarını” elde etmesine destek beyan ettiği hatırlatıldı.

Vira Haber