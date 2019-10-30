Rusya en büyük sualtı tatbikatına başladı

Tatbikatı The Drive haber kaynağına referansla Ukrinform’un aktardığı haberde, “Şu an Kuzey Atlantik sularında Rusya, Soğuk Savaştan bu yana en büyük sualtı tatbikatını yürütüyor. Norveç istihbaratına göre tatbikata Rusya Deniz Kuvvetlerinin en az 10 denizaltı katılıyor, onlardan sekizi nükleer enerji ile çalışıyor” denildi.

KRİTİK TATBİKAT İKİ AY SÜRECEK

Haberde bu tatbikatların, ABD ve NATO güçlerinin, Kuzey Atlantik’te açık denizde bulunan ve Grönland, İzlanda ve Birleşik Krallık arasındaki deniz suyu olan GIUK Geçidi üzerinden ilerlerken Rus teknelerini izleme yeteneğini test edebileceği belirtildi.

Söz konusu deniz geçidinin jeostratejik bakımdan öneminin vurgulandığı haberde, “Eğer Rusya sualtı gemileri, Atlantik Okyanusunun batı kısmına geçebilirse, potansiyel olarak tehlikeli işlerini yaparken, tespit edilmeden Atlantik’te kaybolma olasılıkları çok büyük. Savaş sırasında bu nedenle, İttifak gemilerini ve donanmalarını tehdit edebilir ve kilit arazi hedeflerine koordineli bir saldırı yapılabilir.” açıklamasına yer verildi.

Askeri tatbikatın iki ay sürmesi planlanıyor.

Vira Haber