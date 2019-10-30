GMO 7. Öğrenci Çalıştayı yapıldı

Çalıştayın açılışı 26 Ekim 2019 Cumartesi günü 10:30’da TUZLA AY YILDIZ SOSYAL TESİSLERİ’nde yapıldı. Çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü ve Gemi ve Deniz Teknolojisi Bölümü ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 115 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya; Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, Başkan Yardımcısı Bülent Alnıaçık, Genel Sekreteri Mustafa Kürşat Pekşen, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Ergin, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan, TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, GİSBİR AR-GE Uzmanı Gökhan Murat Kaya ve Gemi Brokerleri Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Nevzat Sonay Üler katılım sağladılar.

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Alparslan Öner’in açılış konuşmasıyla başladı. Öner, konuşmasında , “Bizler genç Gemi Mühendisleri olarak bize miras bırakılan bu vatanda Türk gemi inşaa sanayisini ve Türk denizciliğini hakkettiği yere getirmek için gerekli çabayı göstermeye çalışıyoruz” diyerek bu organizasyonun gerçekleşmesinde öncü olan GMO Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletti. Ardından, kürsüyü Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı’ya bıraktı.

Bostancı, çalıştayın sektör ve gemi inşaa eğitimi için önemli bir yere sahip olduğunu ve ülkemizin gelişmesinde katkı sağladığını ifade etti.

Davete katılamayan Kars Milletvekili ve 65. Dönem T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ve HEAŞ Genel Müdürü Hasan Naiboğlu’nun tebrik mesajları paylaşıldı.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Öğrencilere, Türk gemi inşa sektörüne sağlanan katkıyı belirterek öğrencilik zamanlarınızda edinilen bilgilerin ve bu dönemlerde yapılan toplumsal dayanışmanın sağlamış oldukları çalışmaların meslek hayatlarına nasıl katkı sağladıklarının bilincinde olduklarını ve örgütlü olmanın önemini dile getirerek teşekkürlerini sundu.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Ergin, farklı eğitim öğretim ortamlarından gelip, ileride beraber çalışacağınız arkadaşlarınızla bir araya gelip istişare yapmalarının oldukça önemli olduğunu belirterek, “başarılı olan öğrenciler, meslek hayatında da başarılı olur” diyerek konuşmasını tamamladı.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan, öğrencilere, sürekli araştırma yapmanın önemini ve rekabetçi ortamın olduğunu göz önünde bulundurmaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, “50 yıldan beri bu hayatı yaşamaya, yaşatmaya, yılmadan, usanmadan denizciliğin ve milletimizin geleceği için mücadele etmeye çalışan bir meslektaşınızım. Sizlerinde mutlaka ve mutlaka hayallerinizin olmasını diliyorum. Hayallerinizi; düşüncelere, düşüncelerinizi idaellere, ideallerinizi hedeflere dönüştürün. Hedeflerinizi; bıkmadan , usanmadan, yılmadan, başarı ve sonuç odaklı çalışmalar içerisinde gerçekleştirmeye çalışın. Sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Hepinizin gözlerinde bu heyecanı, bu ilmeği görebiliyorum. Bu düşünce ve duygular içerisinde; sevginin, saygının, hoşgörünün, barış içinde eşitçe ve kardeşçe yaşama duygularının paylaşılması inancımla hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor, Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlediği geleneksel 7. Öğrenci Çalıştayı’nızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. “ diyerek teşekkürlerini sundu.

Etkinlik, Beşiktaş Tersanesi Bakım Onarım Planlama Mühendisi Gökhan Pehlivan’ın, “Scrubber ve Ballast Water Treatment Sistemleri”adlı semineri ile devam etti. Pehlivan, gemilerdeki baca ve egzoz gazları ile ilgili çeşitli çalışmalarının sonuçları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Seminer’in ardından 14.45’de 1. ve 2. Atölye çalışmaları başladı.

Öğrenciler, Örgütlenme Atölyesi, Eğitim Atölyesi, Türk Gemi İnşaa Sanayi 1 Atölyesi, Türk Gemi İnşaa Sanayi 2 Atölyesi, Türk Gemi İnşaatında İnovason Atölyesi ve Savunma Sanayi Atölyesinden oluşan atölyelere geçip kendilerine verilen başlıklarda fikir alışverişi yaparak yeni fikir ve proje önerilerini sundular. Atölye başkanları tarafından yeni fikir ve projelerin daha sonrasında çalıştay raporu oluşturulmak üzere gerekli notlar alındı.

1. Gün programı 17:30’da sona erdi.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen 7. Öğrenci Çalıştayı, 2. gün programı 10:00’da İTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özgür Özgüç tarafından “Açık Deniz Yapıları Semineri” ile başladı.

11:15’de Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu ve Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Alnıaçık tarafından “Tersane İşleyişi Paneli” ile devam etti. Tersanelerin işleyişi hakkında bilgi veren Alnıaçık ve Tuzcuoğlu, kendi tersane anılarını ve tecrübelerini öğrencilere aktararak tersanenin avantajlarını dile getirerek bilgilendirmelerde bulundular. Konuşmanın son bölümünde katılımcıların kendilerine yönelttiği soruları cevaplayan Alnıaçık ve Tuzcuoğlu’nun konuşmaları alkışlarla sona erdi.

Programa 3. ve 4. atölye çalışmaları ile devam edildi.

7. Öğrenci Çalıştay’ına katılan öğrencilerden atölyelerde, çalıştayın nasıl geçtiği ve bir sonraki çalıştayların nasıl geliştirilebileceği hakkındaki önerileri alındı. Ardından 1. ve 2. Atölye çalışmalarında bir kısmı konuşulup tartışılan konu başlıklarına kaldıkları yerden devan eden öğrenciler birçok yeni fikir ve proje üreterek atölye başkanlarına ilettiler. Çalıştay sonrasında alınan bütün notlar çalıştay sonuç raporu haline getirilerek gerekli yerlere öneri olarak iletilecek.

17:00’de kapanış programı için katılımcılar tekrar bir araya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi , Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci temsilcileri kapanış konuşmalarını yaptıktan sonra plaket takdimleri yapıldı. Son olarak kapanış konuşmalarını yapmak üzere Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Alparslan Öner ve ardından Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı kürsüye çıktı. Bostancı konuşmasında, çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ardından GMO öğrenci komisyonu başkanı Öner, dönem başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devretti.

7. Öğrenci Çalıştayı Gemi Mühendisleri Odası ailesinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Vira Haber