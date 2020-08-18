KKTC'de Koronavirüs Testi Sonuçlanmayan Limanda Kalacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs’a deniz yoluyla gelenlerin test sonuçları açıklanan kadar limanda bekletileceğini açıkladı.

Denizden gelişlerde risk faktörünün daha yüksek olduğunu, dolayısıyla bu konuya yönelik iki ek tedbir almaya karar verdiklerini ifade eden Özersay, öncelikle deniz yolu ile gelen yolcu sayısının 400’den 250’ye indirileceğini ve deniz yoluyla gelenlerin Covid-19 test sonuçları çıkana kadar limanda bekletileceğini duyurdu.

Özersay,“Resmi Gazete'de yayımlanacak karar şeklinde olmasa da görüş birliğine varılan bu konularda kararları hayata geçirmek için adım atılacak” dedi.

Vira Haber