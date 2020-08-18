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Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Van Gölü Açıklaması

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Van Gölü Açıklaması

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Van Gölü Feribot İskelesi'ni ziyaret etti.

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TCDD Van Gölü Feribot İskelesi'ni ziyaret eden, Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van Gölü'yle ilgili önemli veriler paylaştı.

VAN GÖLÜ'NDE YÜK TAŞIMA ORANI YÜZDE 107 ARTTI

Adil Karaismailoğlu: "Kombine taşımacılığının bir örneği olan TCDD Van Gölü Feribot İskelesi’ni inceledik. Ülkemizin lojistik ağını geliştirerek, ticari gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Van Gölü’nde Sultan Alparslan ile İdris-i Bitlisi feribotlarının işletmeye alınmasıyla; günde 10.500 ton yük taşınabilir hale gelmiştir. Yılın ilk 7 ayında taşınan yükte, geçen yıla oranla %107 artış yaşandı. " ifadelerini kullandı. 

Vira Haber

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