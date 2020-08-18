Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Van Gölü Açıklaması
Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Van Gölü Feribot İskelesi'ni ziyaret etti.
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TCDD Van Gölü Feribot İskelesi'ni ziyaret eden, Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van Gölü'yle ilgili önemli veriler paylaştı.
VAN GÖLÜ'NDE YÜK TAŞIMA ORANI YÜZDE 107 ARTTI
Adil Karaismailoğlu: "Kombine taşımacılığının bir örneği olan TCDD Van Gölü Feribot İskelesi’ni inceledik. Ülkemizin lojistik ağını geliştirerek, ticari gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Van Gölü’nde Sultan Alparslan ile İdris-i Bitlisi feribotlarının işletmeye alınmasıyla; günde 10.500 ton yük taşınabilir hale gelmiştir. Yılın ilk 7 ayında taşınan yükte, geçen yıla oranla %107 artış yaşandı. " ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Adil Karaismailoğlu, Van Gölü, Göl
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