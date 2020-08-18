İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. İstanbul Boğazı Deniz Trafiğine Kapatılacak
İstanbul Boğazı Deniz Trafiğine Kapatılacak

İstanbul Boğazı Deniz Trafiğine Kapatılacak

Pazar günü gerçekleşecek olan Yüzme Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı, deniz trafiğine kapatılacak.

A+A-

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sebebiyle İstanbul Boğazı, deniz trafiğine tamamen kapatılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi koordinasyonunda, "32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" gerçekleştirilecek.

23 Ağustos Pazar günü  gerçekleşecek yüzme yarışı sebebiyle İstanbul Boğazı, Pazar günü 08:00-13:00 saatleri arasında deniz trafiğine çift yönlü olarak kapatılacak.

Vira Haber

Bu haber toplam 171 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.