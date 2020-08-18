İstanbul Boğazı Deniz Trafiğine Kapatılacak
Pazar günü gerçekleşecek olan Yüzme Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı, deniz trafiğine kapatılacak.
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32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sebebiyle İstanbul Boğazı, deniz trafiğine tamamen kapatılacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi koordinasyonunda, "32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" gerçekleştirilecek.
23 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek yüzme yarışı sebebiyle İstanbul Boğazı, Pazar günü 08:00-13:00 saatleri arasında deniz trafiğine çift yönlü olarak kapatılacak.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Boğaz, İstanbul, Türkiye
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