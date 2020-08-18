Muğla'da Kıyı Temizliği Protokolü İçin İmzalar Atıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği arasında imzalanan kıyı temizliği protokolüne göre, Bodrum çevresinde kıyıların temizliğini, denizlerde balık üretimi yapan Kültür Balıkçıları yapacak.

14 MADDELİK İŞ BİRLİĞİ İMZALANDI

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan arasında Su Ürünleri Yetiştiriciliği ÇED sahalarının kıyısal alanlarının temizliğine yönelik 14 maddelik iş birliği protokolü imzalandı.

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Bugün çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Mart ayında yapmayı planladığımız imza törenini salgın süreci nedeniyle bugün yapabiliyoruz. Deniz Kültür Balıkçılığı yetiştiriciliğinin yüzde 65’inin yapıldığı Milas ve Bodrum’da oluşabilecek atıkların temizlenmesine yönelik bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz" diye konuştu.

"DENİZ BALIKÇILIĞI KONUSUNDA AVRUPA'NIN LİDERİYİZ"

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan ise, "Deniz balıkçılığı konusunda Avrupa’nın lideriyiz. Türkiye’nin en kaliteli çupra ve levreğini yetiştiriyoruz. Muğla’da 30 yıldır kültür balıkçılığı faaliyeti sürüyor. Bazı çıkar çatışmaları nedeniyle bizler günah keçisi olarak adlandırıldık. Denizi biz kirletmiyoruz. Fakat ister istemez negatif bir katkımız da olabilir. Bizim çiftliklerimize yakın koylarda temizlik yapıyorduk. Bugün sizlerin destekleriyle bu süreci genişlettik ve geleneksel hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Vira Haber