İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Belli Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. İsmail Koyuncu atandı.

PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?

1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünü kazanan Koyuncu, 1995 yılında bu bölümü tamamladı.

1995 ile 1997 yılları arasonda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapan Koyuncu, 1996 yılında aynı okulda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

Daha önce yaptığı görevler şu şekilde:

Doktora

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)

1998 / 2002

Doktora Sonrası Araştırmacı

RİCE UNIVERSITY (ABD) CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT

2002 / 2006

Doktora Sonrası Araştırmacı

KATHOLEIKE UNIVERSITY OF LEUVEN CHEMICAL ENGINEERING DEPARTMENT

2003 / 2006

DOÇENT

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2004 / 2010

Misafir Profesör

RİCE UNIVERSITY (ABD) CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT

2004 / 2006

Danışman

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

2006 / 2006

Danışma Kurulu

5. DÜNYA SU FORUMU

2009 / 2009

PROFESÖR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2010 / –

Yönetim Kurulu Üyeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 / 2016

Yönetim Kurulu Üyeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 / 2016

BAP Komisyonu Üyeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 / 2016

Enstitü Müdürü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 / 2015

Asosiye Üyeliği

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

2012 / –

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014 / 2017

Danışman

TÜBİTAK

2014 / 2016

TEYDEB BİYOTEK Danışma Kurulu Üyeliği

TÜBİTAK

2014 / 2016

Enstitü Müdürü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2015 / 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2015 / 2018

Doçentlik Sınav Komisyonu Üyeliği

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2016 / –

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2017 / –