İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Belli Oldu
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. İsmail Koyuncu atandı.
PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?
1990 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünü kazanan Koyuncu, 1995 yılında bu bölümü tamamladı.
1995 ile 1997 yılları arasonda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapan Koyuncu, 1996 yılında aynı okulda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.
Daha önce yaptığı görevler şu şekilde:
Doktora
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)
1998 / 2002
Doktora Sonrası Araştırmacı
RİCE UNIVERSITY (ABD) CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT
2002 / 2006
Doktora Sonrası Araştırmacı
KATHOLEIKE UNIVERSITY OF LEUVEN CHEMICAL ENGINEERING DEPARTMENT
2003 / 2006
DOÇENT
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2004 / 2010
Misafir Profesör
RİCE UNIVERSITY (ABD) CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT
2004 / 2006
Danışman
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
2006 / 2006
Danışma Kurulu
5. DÜNYA SU FORUMU
2009 / 2009
PROFESÖR
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2010 / –
Yönetim Kurulu Üyeliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 / 2016
Yönetim Kurulu Üyeliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 / 2016
BAP Komisyonu Üyeliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 / 2016
Enstitü Müdürü
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 / 2015
Asosiye Üyeliği
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)
2012 / –
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 / 2017
Danışman
TÜBİTAK
2014 / 2016
TEYDEB BİYOTEK Danışma Kurulu Üyeliği
TÜBİTAK
2014 / 2016
Enstitü Müdürü
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 / 2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 / 2018
Doçentlik Sınav Komisyonu Üyeliği
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
2016 / –
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 / –
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