Hatay Açıklarında Nefes Kesen Operasyon
Gümrük Muhafız ekipleri, Türkiye'ye Kolombiya üzerinden getirilmeye çalışılan 70 kilo kokaine el koydu.
Gümrük Muhafız ekipleri, Kolombiya'dan yola çıkan ve kömür taşıyan Panama bandıralı bir gemi üzerinden Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 70 kilo kokaine el koydu.
Nefes kesek operasyonda gemiye baskın düzenleyen ekipler, aldığı bir istihbaratı değerlendirerek İskenderun-Ceyhan açıklarında baskını gerçekleştirdi.
Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kömür yüklü Panama bandıralı M/V N. E. adlı geminin Türkiye karasularına girmesini bekledi.
70 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
İskenderun açıklarına girer girmez opersyonu başlatan yetkililer, alınan izinlerinden ardından gemiye baskın düzenledi ve gemi içinde dedektörler ve köpeklerle arama faaliyetine başladı.
Yaklaşık 8 saat süren arama sonucu paketler halinde 70 kilo kokain ele geçirildi. Gemideki 25 personelin ifadesine başvuran timler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Baskına Jandarma ekipleri de destek verdi.
Kaynak: Sözcü
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