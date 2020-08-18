2020'de Su Ürünleri İhracatından Elde Edilen Gelir Açıklandı

Türkiye'ye 2020'nin Ocak-Temmuz aylarında su ürünleri ihracatından 548 milyon 125 bin 615 dolar girdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edlilen derlemeye göre, Türkiye, Ocak-Temmuz döneminde 80 ülkeye 106 bin 808 ton su ürünleri ihraç etmeyi başardı.

548 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Su ürünleri ihracatından 548 milyon 125 bin 615 dolar gelir sağlandı. Bu dönemde en fazla dış satım yapılan ülkeler; Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu oldu.

Ocak-temmuz döneminde Hollanda'ya 75 milyon 551 bin 883, İtalya'ya 73 milyon 594 bin 459, Rusya'ya da 54 milyon 205 bin 263 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Vira Haber