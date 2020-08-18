'Lalla Fatma N'Soumer' Adlı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'Soumer' isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Gemi takip verilerinden elde edilen bilgilere göre, 12 Ağustos'ta Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi bu sabah itibariyle Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi, saat 07.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Vira Haber