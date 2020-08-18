Gemi Mühendisleri Odası, 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği” Madde 24’te belirtildiği üzere, “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü” tarafından Gaz Ölçüm Uzmanı Eğitim Semineri düzenleme konusunda yetkilendirildi.

Mart 2020 döneminde düzenlenmesi planlanmış seminer, pandemi süreci sebebiyle ertelenerek Ağustos ayında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği pandemi önlemlerine azami derecede özen gösterilerek, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği bir gözlemci eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplam altı gün süren seminerin teorik bölümleri 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Holiday Inn İstanbul Tuzla Bay Otel’de tamamlanmıştır. Uygulama bölümü ise 15 Ağustos 2020 tarihinde TK Tuzla Shipyard’da yapıldı.

Seminerin 1. ve 2. gününde; Eğitmen Sayın Engin KAYA tarafından ”İlgili Mevzuat ve Uygulama Genel Bilgileri”, ”Gemi ile İlgili Tanımlar”, ”Gaz Ölçümü ve Sertifikalandırma”, ”Gaz Çeşitleri”, ”Yanma ve Patlama ile İlgili Genel Bilgiler, ”Örnek Alma”, ”Gaz Ölçüm Cihazlarının Tanıtımı”, ”Kapalı Yerlerin Sınıflandırılması”, ”Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma İzinleri ile Tehlikeler” ve ”Tankların Yıkanması ve İnertleme” konuları aktarıldı.

Seminerin 3. günü; Eğitmen Sayın Bülent USTALAR tarafından ”Denizde Güvenlik”, ”Can Kurtarma Araçlarının Bakımı” ve ”Can Kurtarma Araçlarının Kullanımı” konuları, eğitmen Sayın İlknur BATUK tarafından ise ”Yangın Güvenliği” konusu işlendi.

Seminerin 4. günü; Eğitmen Sayın Ersin ŞEKER tarafından “İlk Yardım ve Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları” konusu ele alındı.

Seminerin 5. günü; Eğitmen Sayın Bülent USTALAR tarafından ”Kapalı Ortamlar, Acil Durumlarla Alakalı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” Ve ”Parlayıcı veya Patlayıcı Gaz ve Kimyasallarla İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” konuları anlatıldı.

Seminerin son günü ise TK Tuzla Shipyard’da Eğitmen Sayın Engin KAYA tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen ”Kapalı Ortamlar”, ”Acil Durumlar”, ”Parlayıcı veya Patlayıcı Gaz ve Kimyasallarla Alakalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” ve ”Gaz Ölçüm Ile Ilgili Uygulama Örnekleri” gerçekleştirilerek seminer tamamlandı.

Seminer sonunda Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Orçun BALBAŞ tarafından katılımcılara sertifika verildi.

Katılımcılar, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği sınav sonrasında, Gaz Ölçüm Uzmanı olarak yetkilendirilecek.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen ”Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri”nin ikincisi, 7-12 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Sektörümüzün ihtiyaçları esas alınarak planlanan eğitimlerimizi düzenleyemeye önümüzdeki dönemlerde de sıklıkla devam edilecek.