Balıkçılar, Zor Durumda!

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazze'den İsrail toprakların hafta sonu boyunca yanan balonlar gönderilmesi ve şiddet olaylarının devam etmesi sebebiyle, bu sabahtan itibaren yeni bir duyuruya kadar Gazze Şeridi'ndeki avlanma mesafesinin sıfıra çekilmesine karar verildi."

İsrail, Çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları sebep göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

Yanan balonların Gazze’den geldiğini iddia eden İsrail, balonların geldiği düşünülen bölgeye sık sık hava saldırısı düzenliyor.

Vira Haber