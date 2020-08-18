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Balıkçılar, Zor Durumda!

Balıkçılar, Zor Durumda!

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderilemeye etmesi nedeniyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

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İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 "Gazze'den İsrail toprakların hafta sonu boyunca yanan balonlar gönderilmesi ve şiddet olaylarının devam etmesi sebebiyle, bu sabahtan itibaren yeni bir duyuruya kadar Gazze Şeridi'ndeki avlanma mesafesinin sıfıra çekilmesine karar verildi."

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İsrail, Çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları sebep göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

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Yanan balonların Gazze’den geldiğini iddia eden İsrail, balonların geldiği düşünülen bölgeye sık sık hava saldırısı düzenliyor.

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Vira Haber

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