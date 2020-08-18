HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında 'Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği' protokolü imzalandı.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Genel Müdürlüğümüz ile Havelsan arasında “Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği” protokolü imzalandı. Böylece, Kuruluşumuz sistemlerinin dinamik izleri ve verileri gerçek zamanlı birleştirilerek denizlerimizde ortak resim oluşturulacak.

Vira Haber