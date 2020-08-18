HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı
HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında 'Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği' protokolü imzalandı.
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HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında 'Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği' protokolü imzalandı.
Kıyı Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Genel Müdürlüğümüz ile Havelsan arasında “Ortak Deniz Resmi Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği” protokolü imzalandı. Böylece, Kuruluşumuz sistemlerinin dinamik izleri ve verileri gerçek zamanlı birleştirilerek denizlerimizde ortak resim oluşturulacak.
Vira Haber
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Etiketler : Havelsan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz
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