MSC Cruises, Amiral Gemisi Msc Grandiosa İle Misafirlerini Yeniden Ağirlamaya Başladi

MSC Grandiosa dün, İtalya’nın Cenova kentinden yelken açarak MSC Cruises filosunun, misafirlerini yeniden ağırlayan ve yeni sağlık ve güvenlik protokolünü uygulayan ilk gemisi oldu.

İlk yolculuğun konukları, kendilerine tahsis edilen zaman dilimlerine göre terminale gelerek, gemiye binişlerinden önce yapılan vücut sıcaklığı kontrolü, sağlık anketi incelemesi ve COVID-19 sürüntü testi gibi evrensel uygulamaları da içeren yeni sağlık ve güvenlik protokolü prosedürlerine göre bir dizi teste tabi tutuldular. Gemiye binmeden evvel tamamlanan testler ile yeni sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun olarak seyahat etmeye uygun olduğu doğrulanan konuklar, bagaj hijyenleri de sağlandıktan sonra gemiye binişlerini gerçekleştirdiler.

Tüm konuklara, gemideyken kabin kapısını açma veya ödeme yapma gibi temassız seçenekler sunan ve yakınlık ve temas takibini kolaylaştırmaya yardımcı olacak ücretsiz bir MSC for Me bilekliği verildi. Ek olarak, son birkaç hafta içinde, tüm mürettebat üyeleri, görevlerine başlamadan önce çeşitli aşamalarda 3 COVID-19 testi uygulanmasını ve bir tecrit süresi içeren benzer şekilde sıkı sağlık tarama önlemlerinden geçti. Her mürettebat üyelerinin daha sonra da düzenli olarak test edileceği ve sağlık durumlarının izlenmeye devam edileceği bilgisi de paylaşıldı.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Burada olmak ve ilk gemilerimizle hizmete dönmek ve misafirlerimizi tekrar ağırlamak benim için büyük bir mutluluk. Bu son aylarda ana hedefimiz, misafirlerimizin, mürettebatımızın ve ziyaret ettiğimiz limanların yerel halkının sağlığını ve güvenliğini koruyacak doğru önlemleri uygulamaya koymak olmuştur. Aynı zamanda, misafirlerimize, gemideki eğlence ve aktivitelerden, güvenli ve yüksek korumalı kıyı ziyaretlerine kadar gemi seyahatinin bildikleri ve sevdikleri tüm deneyimlerinin tadını çıkarabilecekleri bir tatili sunabilmek üzerine çalıştık.”

Bugün Civitavecchia'da yeni misafirlerin gemiye alınmasının ardından, Napoli ve Palermo limanlarından da yolcu alacak olan gemi, Pazar günü Cenova'ya dönmeden önce Malta'daki Valetta'ya da uğrayacak. Konuklar, geminin yol alacağı güzergah boyunca, sağlıkları için sıkı bir güvenlik sağlayabilmek amacıyla ek bir koruma önlemi olarak, yalnızca MSC Cruises kara turları ile kıyıya çıkarak gemide sağlanan yüksek sağlık ve güvenlik standartları ile aynı olacak şekilde farklı limanların da keyfini çıkarabilecekler. Misafirler, bugün Roma’da kıyıya çıkarak, alınan sıkı önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyan ve sterilize edilmiş transferlerle “Sonsuz Şehir”in tüm cazibe merkezlerini tur rehberleri eşliğinde ziyaret edecekler.

Operasyonların yeniden başlatılmasının bu ilk aşaması için, mevcut yaz sezonunda Akdeniz'de faaliyet gösteren iki MSC Cruises gemisi - ikincisi Doğu Akdeniz'de konumlandırılan MSC Magnifica - başlangıçta yalnızca Schengen ülkelerinde ikamet eden misafirlerini ağırlayacak.

MSC Grandiosa hakkında daha fazla bilgi ve ayrıca yeni sağlık ve güvenlik önlemleri için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.msccruises.com.tr

MSC Grandiosa Hakkında

Şirketin yeni amiral gemisi olan MSC Grandiosa, Kasım 2019'da hizmete girdi ve ilk Meraviglia-plus nesil gemisi ve konuk deneyimleri zenginliği, göz kamaştırıcı 93 metre uzunluğundaki LED kubbesi, ikonik Akdeniz tarzı sosyal alanları, beş uzmanlık alanı dahil olmak üzere çok çeşitli uluslararası yemek seçeneklerini barındıran restoranları ve gelişmiş bir MSC Yacht Club deneyimi sunacak. MSC Grandiosa, dünyanın ilk sanal yolcu kişisel asistanı olan ZOE'yi ve yenilikçi MSC for Me dijital inovasyon programına yeni güncellemeleri içeren ikinci MSC Cruises gemisidir. Cirque du Soleil at Sea, gösterilerde yer alan uluslararası sanatçılar için zorlu seyahat kısıtlamaları nedeniyle kısa süreli olarak MSC Grandiosa'da geçici olarak askıya alınmıştır. Geminin arka tarafındaki çarpıcı Carousel Lounge'da, teatral sahneli bir konser - The Beatles - A Musical Celebration ve Who’s Who A 60’s Musical Celebration gibi canlı müzik performansları sunulacak.

MSC Cruises Sağlık ve Güvenlik Protokolünün Temel Esasları;

Genel sağlık taraması ile binişten önce misafirlerin üç kapsamlı adımdan oluşan bir kontrolden geçmesi– vücut sıcaklık kontrolü, sağlık durumu anketi ve COVID-19 sürüntü testi. Tarama sonuçlarına ve konuğun tıbbi veya seyahat geçmişine bağlı olarak, ikincil bir sağlık taraması veya testi yapılacaktır. Test sonucu pozitif olan ve hastalık semptomlarına sahip konukların binişine izin verilmeyecektir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden gelen yönergeleri izleyerek, yüksek riskli olarak sınıflandırılan ülkelerden seyahat eden konukların, gemiye binmeden önceki 72 saat içinde moleküler RT-PCR testi yapmaları gerekecektir. Tüm mürettebat üyeleri gemiye binmeden önce ve sözleşmeleri sırasında düzenli olarak COVID-19 için test edilecektir; Yüksek sanitasyon ve temizlik önlemleri; yeni temizlik yöntemlerinin getirilmesi ve hastane sınıfı dezenfektan ürünlerin kullanımı ile desteklenecektir; Sosyal mesafe kapsamında, gemideki misafirlerin toplam kapasitesinin %70 oranında azaltılmasıyla, misafirlere yaklaşık olarak kişi başına 10 m² daha fazla alan sağlanacaktır. Mekanların kapasitesi düşürülecek, etkinlikler daha küçük gruplara izin verecek şekilde değiştirilecek ve konuk sayısının yönetilebilmesi için konukların hizmet ve aktivitelerden önce rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. Sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda –örneğin asansörlerde-, konuklardan yüz maskesi takmaları istenecektir. Yüz maskeleri misafirlere kabin içinde günlük olarak verilecek ve geminin her yerinde sunulacaktır. Gelişmiş Tıbbi Tesisler; eğitimli ve yüksek nitelikli personele ve COVID-19 semptomları olan tüm konukların test edilmesi için gerekli ekipmanla hizmet vererek, hasta olan tüm konuklara Tıp Merkezi’nde ücretsiz tedavi olanağı sunacaktır. Şüpheli vakaların ve yakın temasların izolasyonunu sağlamak için özel izolasyon kabinleri mevcut olacaktır. Sürekli olarak yapılacak sağlık durumu izlemesi seyahat boyunca devam edecektir. Karadan gemiye dönen konukların ve mürettebarın sağlık durumlarını takip edebilmek için gemi çevresinde oluşturulan özel istasyonlarda günlük olarak vücut sıcaklıkları kontrol edilecektir. Operasyonun bu ilk aşamasında, daha gelişmiş bir koruma önlemi olarak risklerden kaçınmak için, konuklar sadece bir MSC Cruises tarafından organize edilen kara turlarına katılabileceklerdir. Bu şekilde, MSC Cruises konukları karadayken aynı yüksek sağlık ve güvenlik standartlarında sunulacak gezilerle sağlıklarını daha kolay koruyabileceklerdir. Transferler uygun şekilde dezenfekte edilecek ve sosyal mesafe için yeterli alan sağlanacaktır. Tur rehberleri ve sürücüler de sağlık taramasından geçecek ve uygun KKD giyecektir. Acil durum müdahale planı şüpheli bir vaka tespit edilmesi durumunda ulusal sağlık yetkilileri ile yakın işbirliği içinde etkinleştirilecektir. Şüpheli vakalar, yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilen izolasyon önlemleri ile karaya çıkarılacaktır.

Vira Haber